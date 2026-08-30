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GamesEchte Männer? Keine Chance

Lesezeit: 4 Min.

Der Darsteller von Caleb aus „Love and Deepspace“ auf der Gamescom.
Der Darsteller von Caleb aus „Love and Deepspace“ auf der Gamescom.
Martin Meissner/AP Photo

Lange galt die Gamescom als Ort für Jungs. Spätestens das Handyspiel „Love and Deepspace“ hat das geändert. Über fiktive Traumtypen und die Normalos, die mit ihnen konkurrieren.

Von Marie Gundlach

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Sylus streckt seine Hand aus, eine junge Frau im Blumenkleid ergreift sie. Er hilft ihr die Treppe hoch, streicht ihr über die Haare, zieht sie an sich. Die beiden wiegen sich ein wenig zu Musik, die nur sie zu hören scheinen. Er zaubert ein rotes Samtband hervor, sie schlingt es spielerisch um seine Handgelenke. Man neckt sich, streichelt sich, flüstert sich Geheimnisse ins Ohr.

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