21. April 2019, 21:30 Uhr Sky, iTunes, Amazon, Google Game of Thrones: Wo und wann die zweite Folge der neuen Staffel zu sehen ist

In der Nacht von 14. auf 15. April ist es soweit: Die erste Folge der finalen Staffel von Game of Thrones wird ausgestrahlt.

Die achte Staffel von Game of Thrones ist in den USA in der Nacht von Sonntag auf Montag (MEZ) bei HBO angelaufen.

ist in den USA in der Nacht von Sonntag auf Montag (MEZ) bei HBO angelaufen. In Deutschland zeigt der Bezahlsender Sky Atlantic HD die aktuelle Folge immer montagabends.

Game of Thrones ist in Deutschland über weitere Angebote von Sky, aber auch über Amazon und iTunes empfangbar.

Von Theresa Hein

Niemand, wirklich niemand, der Game of Thrones liebt, wird bis Anfang 2020 damit warten, sich die finale Staffel anzuschauen - erst dann ist sie in Deutschland nämlich im FreeTV auf RTL 2 zu sehen. Für die Fans der Serie wäre das vermutlich ein bisschen, als würde man, anstatt dieses Jahr Ostern zu feiern, auf Weihnachten warten - einfach, weil es "bequemer" ist und dann ohnehin alle Verwandten da sind. Dabei ist es gar nicht so kompliziert, sich die letzten sechs Folgen der Serie auch in Deutschland legal anzusehen.

Sky

Wer ein Sky-Abo besitzt, kann die neuen Folgen der Serie mit als Erstes ansehen. Dabei muss man zwischen Sky Go und Sky Ticket unterscheiden: Sky Go gibt es nur in Verbindung mit einem normalen Sky-Abo. Sky Ticket hingegen ist ein monatlich kündbarer Streamingdienst und dürfte besonders für Thrones-Fans attraktiv sein, die den Bezahlsender ausschließlich für die kommenden zwei Monate nutzen wollen. Allerdings werden die Folgen hier in einer geringeren Auflösung dargestellt, nicht in Full-HD (1080p), sondern in HD-Auflösung (720p).

Wer ein Abo für SkyTicket oder SkyGo besitzt und über ein mobiles Empfangsgerät nutzt (also ein Tablet oder Smartphone), kann in der Nacht von Sonntag auf Montag um ca. 03:00 Uhr den Livestream anwählen und zeitgleich mit den amerikanischen Serienfans die erste Folge der neuen Staffel ansehen.

Eine Stunde später gibt es die Serie dann "on demand" für Sky Ticket, Sky Go und Sky Q. Die verbleibenden sechs Folgen werden jeweils wöchentlich nach dem gleichen Muster übertragen und am darauffolgenden Abend (also immer Montags) auch noch auf dem Sender Sky Atlantic HD linear ausgestrahlt. Für den analogen Kalender zum Mitschreiben findet die Originalausstrahlung nach deutscher Zeit an den folgenden Terminen statt:

Folge 1 - "Winterfell": Montag, 15. April, 03:00 Uhr (MESZ)

Folge 2: Montag, 22. April, 03:00 Uhr (MESZ)

Folge 3: Montag, 29. April, 03:00 Uhr (MESZ)

Folge 4: Montag, 06. Mai, 03:00 Uhr (MESZ)

Folge 5: Montag, 13. Mai, 03:00 Uhr (MESZ)

Folge 6: Montag, 20. Mai, 03:00 Uhr (MESZ)

iTunes Store, Amazon Prime Video und Google Play Store

Am Tag nach der Ausstrahlung auf Sky (also, Vorsicht, erst am Dienstag, 23.04.) wird es die aktuelle Folge auch im deutschen iTunes Store geben. Die Preise werden sich wieder an denen der vergangenen Staffeln orientieren, so Apple. In der Vergangenheit kostete eine Folge in HD-Qualität 2,99 Euro, eine Folge in SD-Qualität 2,49 Euro. Beim Kauf muss man sich allerdings zwischen deutscher und englischer Sprache entscheiden. Auch im digitalen Shop von Amazon Prime Video werden die neuen Folgen zu sehen ein, zum genauen Zeitpunkt äußert sich die Plattform noch sehr vage, es heißt lediglich: "Nach der Erstausstrahlung."

Zudem bietet Google die Folgen in seinem Play Store zum Kauf an. Auch hier hat man erst am Dienstag nach der Ausstrahlung Zugriff auf die neueste Episode. Die SD-Version kostet 2,49 Euro und die bessere HD-Version 2,99 Euro.

Kostenlos im Privatfernsehen

In der deutschen Synchronisation und kostenlos ist die Serie in der Regel ein Jahr nach der HBO-Originalausstrahlung auf dem Privatsender RTL 2 zu sehen. Konkrete Termine gibt es derzeit noch nicht. Für viele Fans dürfte eine deutsche Synchronisation aber ein ähnliches No-Go sein, wie die Überlegung, ein Jahr auf die neue Staffel zu warten.