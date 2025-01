Was hätte der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez nur von dieser Netflix-Version von „Hundert Jahre Einsamkeit“ gehalten? Ein Freund macht sich Gedanken über das, was Literatur und Film leisten kann.

Gastbeitrag von Ariel Dorfman

Anfang April des Jahres 1974 hörte ich in einer Trattoria an der Piazza Navona zum ersten, aber keineswegs zum letzten Mal, wie Gabriel García Márquez sich weigerte, die Verfilmung seines Meisterwerks „Cien Aňos de Soledad“ auch nur in Betracht zu ziehen.