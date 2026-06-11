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Fußball-WMEin Fehler-Festival beim ZDF

Lesezeit: 3 Min.

Das wird schon noch: ZDF-WM-Runde: Katrin Müller-Hohenstein, Per Mertesacker, Christoph Kramer, Thorsten Kinhöfer, Christian Streich, Jochen Breyer (v.li.n.re.)
Das wird schon noch: ZDF-WM-Runde: Katrin Müller-Hohenstein, Per Mertesacker, Christoph Kramer, Thorsten Kinhöfer, Christian Streich, Jochen Breyer (v.li.n.re.) Thomas Kierok/ZDF

Nicht nur beim WM-Auftaktspiel, sondern auch in der ZDF-Regie reiht sich Fehler an Fehler. Erst fehlen sieben Minuten der Eröffnungsfeier, dann liefern Kommentator und Experten doch noch ab.

Von Bernhard Heckler

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Den Auftakt dieser längsten Fußball-WM der Geschichte begleitet das ZDF mit der wohl längsten Vorberichterstattung der Geschichte. Drei Stunden und fünfundvierzig Minuten vor Anpfiff legt die Crew in wechselnden Kleinkonstellationen los, bevor etwa neunzig Minuten vor Anpfiff das sympathische Sextett aus Christoph Kramer, Per Mertesacker, Fritzy Kromp, Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Experten-Neuzugang Christian Streich in Gänze auf dem Berliner Fernsehstudiosofa versammelt ist.

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