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TV-Kritik zur WMGegner zu defensiv: ARD gewinnt Halbfinale

Lesezeit: 3 Min.

Bastian Schweinsteiger (r) und Moderatorin Esther Sedlaczek, hier bei einem WM-Spiel in Houston in ihrem improvisierten Studio auf der Pressetribüne.
Bastian Schweinsteiger (r) und Moderatorin Esther Sedlaczek, hier bei einem WM-Spiel in Houston in ihrem improvisierten Studio auf der Pressetribüne. Federico Gambarini/dpa

Das Halbfinale zwischen England und Argentinien ist auch das Endspiel zwischen ARD und Magenta TV. Trotz der Rolle des Underdogs gewinnt der Öffentlich-Rechtliche dabei gegen die müde-gespielte Konkurrenz.

Von Leon Frei

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Spiele gewinnt man in der Offensive, Meisterschaften in der Defensive, das ist eine alte Sportweisheit, die nicht nur Sir Alex Ferguson vertrat, legendärer Trainer von Manchester United. Für das WM-Halbfinalspiel England gegen Argentinien hat damit die ARD qua Aufstellung die Nase vor der Konkurrenz bei Magenta TV: Beide Teams schicken jeweils einen deutschen Weltmeister ins Rennen, ARD die Mittelfeld-Legende Bastian Schweinsteiger, Magenta den Ruhepuls-Innenverteidiger Mats Hummels.

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