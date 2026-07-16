Das Halbfinale zwischen England und Argentinien ist auch das Endspiel zwischen ARD und Magenta TV. Trotz der Rolle des Underdogs gewinnt der Öffentlich-Rechtliche dabei gegen die müde-gespielte Konkurrenz.

Spiele gewinnt man in der Offensive, Meisterschaften in der Defensive, das ist eine alte Sportweisheit, die nicht nur Sir Alex Ferguson vertrat, legendärer Trainer von Manchester United. Für das WM-Halbfinalspiel England gegen Argentinien hat damit die ARD qua Aufstellung die Nase vor der Konkurrenz bei Magenta TV: Beide Teams schicken jeweils einen deutschen Weltmeister ins Rennen, ARD die Mittelfeld-Legende Bastian Schweinsteiger, Magenta den Ruhepuls-Innenverteidiger Mats Hummels.