Von Thore Rausch

Wenn der Frühling endet und der letzte Ball gekickt wurde, beginnt im Profifußball die Zeit der Reflexion – und bei jenen, die ihre Saisonziele verfehlt haben, das große Stühlerücken. Nun bekommt auch der Kicker, gewissermaßen der Traditionsverein unter den deutschen Sportmagazinen, pünktlich zum Saisonende einen radikalen Taktikwechsel verordnet. Denn was der Olympia-Verlag in Nürnberg in einer Pressemitteilung als „umfassendes Transformationsprojekt“ bezeichnet, ist nichts weniger als die Abschaffung der Chefredaktion. Künftig soll der Kicker von einem „Editorial Board“ geführt werden. Wer sich die Kapitänsbinde in Zukunft teilen darf, ist noch unklar.