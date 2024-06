Magenta TV ist für den Zuschauer der erwartet unbequeme Auftaktgegner. Der Schlüssel zum Spiel liegt in einem öffnenden Pass von Friedrich Nietzsche zu Johannes B. Kerner.

Von Cornelius Pollmer

Auch für das Fernsehpublikum ist es von Bedeutung, schnell und gut in ein großes Turnier zu starten. Der Freitagabend war in dieser Hinsicht keine echte Herausforderung – vertrauter Sender (ZDF), vertrautes Personal, vertraute Moderatorenturnschuhfarbe. Doch schon für das zweite Spiel aber, Ungarn gegen Schweiz am Samstagnachmittag, heißt es: O’zappt is’!