TV-Kritik zur EM:Blamieren und kassieren

Die Verbindung von Magenta und RTL könnte so aufregend schmecken wie salziges Karamell. Doch die EM zeigt, dass der Moderator Elton außer offensiver Einfalt nichts beizutragen hat.

Von Cornelius Pollmer

Sogar die Mikrofone sehen aus wie in der Eiscremewerbung. Während auf der Leinwand im Kino aber Salz auf Karamell trifft, weiße Schokolade auf Kekse oder „Double Dark Chocolate“ auf Himbeere, treffen am Dienstag auf den Mikrofonkragen im Fernsehen nur die Logos von RTL auf Magenta aufeinander. Das schmeckt nicht ganz so aufregend.