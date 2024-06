Von Cornelius Pollmer

Wahrscheinlich gibt es in der ARD eine eigene Arbeitsgruppe, die wöchentlich die Farben der Anzüge von Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger diskutiert. Sämtliche Länderanstalten sind in dieser Arbeitsgruppe vertreten, außerdem gibt es Entsandte des Gesamtverbands der Textil- und Modeindustrie sowie vom Deutschen Kummerbund. Der Chef einer inhabergeführten Herrenboutique in Wuppertal gehört dem Gremium ebenfalls an, findet in der Regel aber den nach unklaren Kriterien wechselnden Sitzungssaal nicht.