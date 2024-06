TV-Kritik zur EM:Das Schweigen der Kenner

Von Marlene Knobloch

Es ist im Sport wie in der Literatur: Das zweite Werk muss sitzen. Ein zweiter Roman, hat Daniel Kehlmann in einem Interview mal gesagt, ist die schwierigste Sache der Welt. Schlagwort„Second Book Syndrome“. Hat man der Welt überhaupt noch was zu sagen? War der Erstling nur ein günstiges Zusammenspiel aus Strategie, Kalkül und Allianz Arena? Fliegt man nicht doch in der Vorrunde raus, während die Franzosen wieder vorbeiziehen?