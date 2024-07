Von Cornelius Pollmer

Wie sehr Teile des Freundeskreises in Leipzig sich auf diese EM freuten, lässt sich noch immer daran messen, was sie für Karten zu tun bereit waren. Gewinnspiele gab es ja genug, man musste datenmäßig nur sämtliche Hosen herunterlassen und dabei auch noch freundlich grinsen. Bekannte jedenfalls gaben, so man das richtig verstanden hat, bei Preisausschreiben teilweise ihre Blutgruppen samt Rhesusfaktor an, sie hörten noch vor dem Aufstehen unerträgliche Privatradios, kommentierten selbst die allerdümmsten Beiträge von Lidl auf Instagram. Manche wählten sogar Nummern mit Vorwahlen, für deren von Xen nur unzureichend camoufliertes Erscheinen auf der monatlichen Abrechnung der Telekom man sich früher großen Ärger von den Eltern eingehandelt hätte.