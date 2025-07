Im Halbfinale der Fußball-EM gegen Spanien wollen alle an ein Wunder glauben. Dass daraus am Ende nichts wird, stört kaum.

Von Marie Gundlach

Es war ein Abend, an dem alle an das Wunder glauben wollten. Mantraartig wiederholte man in der ARD-Übertragung die Statistiken: noch nie verloren gegen Spanien. Noch. Nie. Verloren. Sogar der 92-jährige Opa Herbert war da, für seine Enkelin Ann-Katrin Berger, die sich spätestens seit ihren gottgleichen Paraden im Viertelfinale in die Herzen dieser Nation gespielt hatte. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier saß auf der Tribüne und – mancher würde sagen, die wahre Prominenz – Günter Netzer.