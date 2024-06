TV-Kritik zur EM:Schule der magischen Viere

Von Martin Wittmann

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, aber manchmal ist vor dem Spiel auch nach dem Spiel. So wird am Donnerstag im ZDF der Vorbericht zur Partie England gegen Dänemark von der Rückschau auf den nachbrennenden Mittwochssieg der Deutschen gegen Ungarn verdrängt. Welche Note sie der deutschen Elf geben würden, fragt Jochen Breyer zu Beginn die drei geladenen Gäste, und gemeinsam stellt „das gesammelte Lehrerzimmer“ (Breyer) ein hübsches Zeugnis aus: Laura Freigang gibt eine Zwei plus, Christoph Kramer ebenso, Per Mertesacker verkündet seine Note nach dem Spannung steigernden Ausschlussverfahren: „Das war nicht ausreichend, das war nicht befriedigend, das war schon gut.“