TV-Kritik zur EM:Schweiniheimer

Von Bernhard Heckler

Um 23.38 Uhr steht in Deutschlands zuverlässigster Fußball-App immer noch die Zeit still. Der„Kicker“-Ticker ist in der 90. Spielminute eingefroren. Beim dramatischen Nicht-ganz-Endstand von 1:1 zwischen Niederlande und England am Ende der regulären Spielzeit. Groß steht da: „LIVE! Sakas Tor zählt nicht – Pickford pariert stark“.