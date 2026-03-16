Gleich zwei Formate hat Funk innerhalb kurzer Zeit verloren: Den Videopodcast „Brave Mädchen“ hat die öffentlich-rechtliche Plattform, deren Aufgabe es ist, junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren zu erreichen, unter großem medialen Getöse nach nur zehn Folgen eingestellt. Der Youtuber Alex Prinz wiederum hat seinerseits die Kooperation seines Kanals „Der dunkle Parabelritter“ mit Funk nach zwei Jahren beendet. In beiden Fällen ging auseinander, was nie so recht zusammengehört hat. Die bedeutsamste Frage jenseits des engen Horizonts kleinkarierter Social-Media-Fehden ist, was das über die Öffentlich-Rechtlichen aussagt: Verstehen sie weder junge Menschen noch das Internet? Oder ist es vielleicht doch etwas komplizierter?