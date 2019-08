13. August 2019, 11:55 Uhr Fußball Fritz von Thurn und Taxis gibt Comeback als Kommentator

Am Freitag soll die Reporter-Legende das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern bei Dazn kommentieren.

Von Harald Hordych

Der Mann, der den Fußball allein durch seine sonore Stimme geadelt hat wie kein zweiter, ist zurück auf Sendung - wenn auch vorerst nur für ein Spiel: Fritz von Thurn und Taxis wird für den Streamingdienst Dazn am Freitagabend das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC kommentieren, und zwar an der Seite von Uli Hebel. Das gab Dazn am Montagabend per Twitter bekannt.

Fritz von Thurn und Taxis entstammt dem früheren Fürstenhaus Thurn und Taxis (böhmische Linie) und heißt mit Vornamen eigentlich Friedrich Leonhard Ignatius Josef Maria Lamoral Balthasar. Der Österreicher war bis zu seinem Abschied 2017 einer der populärsten Sportkommentatoren des deutschen Fernsehens. Thurn und Taxis vereint eigentlich Unvereinbares: Da ist zum einen eine dezidierte, formvollendete Sprache, die immer etwas Würdevolles im Grunde Unfußballerisches auszeichnet. Zum anderen eine nie verschämte oder verdruckste Empathie für die Dramatik des Spiels, für seine Schönheit und emotionalen Höhepunkte.

Da Thurn und Taxis nach seiner Anfangszeit beim Bayerischen Rundfunk von 1993 bis 2017 Chefkommentator für den Bezahlsender Sky war (der bis 2009 Premiere hieß) kam in der Regel der FC Bayern München in den Genuss dieser ungekünstelten Emphase. Thurn und Taxis schafft dabei das Kunststück, bei aller Sympathie nie das richtige Augenmaß zu verlieren, wann Objektivität und kritisches Beleuchten der Leistung gefragt waren.

Für das Spiel in München bietet der Internetsender eine Tonauswahl an: In der klassischen Option führen Jan Platte als Kommentator und Ralph Gunesch als Experte durch das Spiel. Zum Bundesliga-Auftakt werde es aber eine zweite Tonoption geben. "In dieser führen Uli Hebel als Kommentator und Fritz von Thurn und Taxis als Co-Kommentator durch das Spiel", bestätigte ein DAZN-Unternehmenssprecher am Dienstag auf dpa-Anfrage.