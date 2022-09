Der Journalist und frühere WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot. Das teilte der Westdeutsche Rundfunk am Freitag in Köln mit. Der ehemalige WDR-Intendant sei am Donnerstagabend im Alter von 84 Jahren gestorben. Pleitgen arbeitete von 1963 an beim Westdeutschen Rundfunk und war von 1995 bis 2007 Intendant. Bis zu seinem Tod lebte er in Bergisch Gladbach. Der heutige WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte Pleitgen als "hochangesehenen Rundfunkmanager, Korrespondenten und politischen Journalisten, der den WDR entscheidend geprägt hat".