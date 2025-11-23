Vielleicht wird die Duldsamkeit ja über den Hormonhaushalt geregelt. In einer zum Schreien komischen Szene in der neuen Serie „Frier und Fünfzig“ ist Annette Frier auf ihrer eigenen Party der Mund verboten worden, als sie in einem Wutausbruch von der Bühne hinabgebrüllt hat, was wohl los wäre, wenn neun Millionen Männer gleichzeitig der Bartwuchs versagen würde, einhergehend mit allerlei anderen körperlichen Unzuverlässigkeiten. Es muss jetzt raus. Sie schnappt sich einen Luftballon, nimmt einen kräftigen Zug Helium, erobert das Mikrofon zurück und ruft, mit Hexenstimmchen: „Scheidentrockenheit! Scheidentrockenheit! Hehehehehe!“
Serie „Frier und Fünfzig“Hormonstatus: Lustig
Lesezeit: 5 Min.
Wie tritt man den Wechseljahren am besten entgegen? Mit Selbstironie. Annette Frier über ihre neue Serie „Frier und Fünfzig“.
Von Susan Vahabzadeh
Millie Bobby Brown:Vor den Augen der Welt
Millie Bobby Brown ist der größte Kinderstar der Netflix-Ära. Heute ist sie 21 und wehrt sich dagegen, nicht öffentlich erwachsen werden zu dürfen. Ein paar Gedanken zum Start der fünften und letzten Staffel von „Stranger Things“.
Lesen Sie mehr zum Thema