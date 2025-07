„Maischberger“ „Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt von Krise zu sprechen“ 2. Juli 2025, 2:27 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

„Besser, wir bereiten uns auf eine schwierige Zeit vor“: Friedrich Merz zu Gast bei Sandra Maischberger. (Foto: Oliver Ziebe/WDR/dpa)

Am Vorabend des möglicherweise ersten Krisentreffens im Koalitionsausschuss wird Friedrich Merz bei Maischberger ziemlich gepiesackt. Doch er fährt nur kurz aus der Haut. Und sagt am Schluss etwas Interessantes in Richtung Linke.

Von Peter Fahrenholz

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback