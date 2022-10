Merz bei Maischberger:Ein entschiedenes Jein

Von Johannes Korsche, München

Schon die Frage müsste Friedrich Merz deplatziert vorgekommen sein: "Was bedeutet dieser Stimmungstest für die Bundespolitik?", will Sandra Maischberger am Dienstagabend nach der Niedersachsen-Wahl vom CDU-Chef wissen. Deplatziert deswegen, weil Merz das ja schon beantwortet hat. Mehrfach. Vor der Landtagswahl gab Merz die Parole aus: Die Zweitstimme im zweitgrößten Bundesland ist eine Stimme für die Bundes-CDU. Nachdem am vergangenen Sonntag die Wahlergebnisse und damit auch der niedrigste Prozentbalken der Niedersachsen-CDU seit 60 Jahren eintrudelten, ließ Merz plötzlich verlauten: "Das Wahlergebnis ist in erster Linie ein Ergebnis der Landespolitik."