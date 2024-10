Von Peter Fahrenholz

Zu den Ritualen des deutschen Talkshowwesens gehört es, das es einen festen Kern der immer gleichen Leute gibt, die durch die verschiedenen Sendungen tingeln. Manchmal werden sie durch überraschende Gäste ergänzt, aber oft wird die übliche Politikercombo nur anders gemischt. Auch die Themen wiederholen sich. Wer wann bei wem was gesagt hat, verschwimmt dann in der Erinnerung sehr schnell. An manche Sendung erinnert man sich aber auch länger. Zum Beispiel an die erste Talkshow von Caren Miosga im Januar. Nach Jahren mit Anne Will nicht nur eine neue Moderatorin, sondern auch ein neues Konzept. Meist sitzt zunächst nur ein einziger Gast mit ihr am Tisch, im zweiten Teil wird die Runde dann erweitert.