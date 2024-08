Berlins Regierender Bürgermeister möchte Friede Springer zur Ehrenbürgerin machen. Wie passt das zu einer Stadt, in der Punkbands die moralischen Mindeststandards setzen?

Von Peter Laudenbach

Ärzte achten auf Hygiene, und natürlich gilt das auch für Die Ärzte aus Berlin (oder in korrekter Fan-Artikulation: „aaaaauuuuuss Berlin!“). Deshalb haben Die Ärzte Ende vergangenen Jahres bei einem Konzert kurz erklärt, weshalb beim Catering ihrer Shows die Bild aus hygienischen Gründen verboten ist, man will sich ja nicht die Hände schmutzig machen. Für Bela B. ist das Zentralorgan des Wutbürgertums „eine Zeitung, die irgendwelche Zustände herbeierfindet und damit der AfD den roten Teppich ausrollt“. In Berlin sind offenbar hauptsächlich Punkbands für ein paar moralische Mindeststandards zuständig.