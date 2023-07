Verfolgt man die Debatte zur Gewalt in Freibädern, hat man den Eindruck: So schlimm war es noch nie. Zur nassforschen Berichterstattung dieser Tage.

Von Aurelie von Blazekovic

"Bandenkrieg auf der Liegewiese: Gewalttätige Jugendliche machen Freibäder unsicher," so beginnt einer der Artikel, in denen das Columbiabad in Berlin-Neukölln die zweifelhafte Hauptrolle spielt. Erschienen ist er im Mai. Des Jahres 1993.