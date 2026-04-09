Ein Treffen mit dem Journalisten Frederik Pleitgen in Berlin – wo er wohnt und eine Art Heimaturlaub verbringt, nach seiner Rückkehr aus dem umkämpften Iran und kurz vor der nächsten Reise dorthin. Es ist der Vorabend zu der Frist, die Donald Trump am Mittwoch mit den brutalen Worten umschrieben hat, eine ganze Zivilisation werde sterben, wenn sein Wille nicht geschehe …