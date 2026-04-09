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Journalismus„Ich bin nur Fred Pleitgen, nicht James Bond“

Lesezeit: 6 Min.

„Ich bin überzeugt, dass ich keinen einzigen Toten vergesse, den ich gesehen habe“: Der deutsche Fernsehreporter Frederik Pleitgen.
„Ich bin überzeugt, dass ich keinen einzigen Toten vergesse, den ich gesehen habe“: Der deutsche Fernsehreporter Frederik Pleitgen. IMAGO/Alexander Kazakov/ZUMA Press

Eben noch war er in Iran: Frederik Pleitgen berichtet seit zwanzig Jahren aus Kriegs- und Krisengebieten. Wie kann man dort arbeiten - und wie in diesen Zeiten als Journalist für Trumps Erzfeind, den US-Sender CNN?  Ein Gespräch über Erlebnisse, die ihn verfolgen.

Interview von Peter Littger

Ein Treffen mit dem Journalisten Frederik Pleitgen in Berlin – wo er wohnt und eine Art Heimaturlaub verbringt, nach seiner Rückkehr aus dem umkämpften Iran und kurz vor der nächsten Reise dorthin. Es ist der Vorabend zu der Frist, die Donald Trump am Mittwoch mit den brutalen Worten umschrieben hat, eine ganze Zivilisation werde sterben, wenn sein Wille nicht geschehe …

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