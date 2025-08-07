Zum Hauptinhalt springen

PetitionenWie eine spanische NGO in Deutschland Stimmung macht

Lesezeit: 6 Min.

Citizen-Go will „das Leben, die Familie und die Freiheit“ verteidigen, jetzt hat die NGO offenbar die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin boykottiert. Eine Anti-Abtreibungs-Aktion von Citizen-Go in New York im März 2022.
Citizen-Go will „das Leben, die Familie und die Freiheit“ verteidigen, jetzt hat die NGO offenbar die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin boykottiert. Eine Anti-Abtreibungs-Aktion von Citizen-Go in New York im März 2022. (Foto: IMAGO/Richard B. Levine; Imago/IMAGO/Levine-Roberts)

Die Organisation Citizen-Go brüstet sich damit, die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin torpediert zu haben. Es ist einer von vielen Fällen, in denen die Stiftung in Deutschland den Kulturkampf anheizt. Wer ist sie – und was ist ihr Ziel?

Von Marie Gundlach und Max Fluder

Der Schaden ist angerichtet. Die Potsdamer Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf wird nicht Richterin am Bundesverfassungsgericht. Am Donnerstag gab sie bekannt, ihre Kandidatur zurückzuziehen. Die Unionsfraktion im Bundestag habe ihr signalisiert, dass ihre Wahl ausgeschlossen sei. Im Juli war die Wahl von Brosius-Gersdorf und zwei weiteren Richtern kurzfristig abgesagt worden. Der Vorgang, der Brosius-Gersdorf diskreditieren sollte, hat massiv politischen Schaden angerichtet. Ganz zur Freude derer, die das Scheitern von ihr von der Seitenlinie beobachteten. Oder gar befeuerten. Wie im Fall von Citizen-Go.

