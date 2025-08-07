Petitionen Wie eine spanische NGO in Deutschland Stimmung macht 7. August 2025, 15:10 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Citizen-Go will „das Leben, die Familie und die Freiheit“ verteidigen, jetzt hat die NGO offenbar die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin boykottiert. Eine Anti-Abtreibungs-Aktion von Citizen-Go in New York im März 2022. (Foto: IMAGO/Richard B. Levine; Imago/IMAGO/Levine-Roberts)

Die Organisation Citizen-Go brüstet sich damit, die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin torpediert zu haben. Es ist einer von vielen Fällen, in denen die Stiftung in Deutschland den Kulturkampf anheizt. Wer ist sie – und was ist ihr Ziel?

Von Marie Gundlach und Max Fluder

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback