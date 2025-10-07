Zum Hauptinhalt springen

Der Boulevard-Journalist und Schriftsteller Franz Josef Wagner.
Der Boulevard-Journalist und Schriftsteller Franz Josef Wagner. (Foto: Regina Schmeken)

Franz Josef Wagner artikulierte in der „Bild“ in den kürzesten Sätzen, die sich bilden ließen, das gesündeste Volksempfinden. Nun ist der Kolumnist und Schriftsteller gestorben.

Von Willi Winkler

Er wäre so gern Schriftsteller gewesen, nicht Dichter, sondern richtiger Schriftsteller, hart, schnell, böse, oder wie der Klappentext seines Romans „Das Ding“ dichtete, „geschrieben von einem jungen Autor, dem man bald die Qualitäten eines John le Carré oder eines Frederick Forsyth zuschreiben wird“. Das war 1978, Franz Josef Wagner war 35, posierte mit offenem Kriegsreporterhemd und langen Haaren, aber seine wahren Qualitäten sollte der junge Autor erst im reiferen Alter offenbaren.

Zum Tod von Franz Josef Wagner
:Porsche, Print und Paternoster

Eine Legende der Leidenschaft lebt nicht mehr: Zum Abschied ein Brief an den großen Boulevardjournalisten Franz Josef Wagner.

Gastbeitrag von Micky Beisenherz

