Franz Josef Wagner artikulierte in der „Bild“ in den kürzesten Sätzen, die sich bilden ließen, das gesündeste Volksempfinden. Nun ist der Kolumnist und Schriftsteller gestorben.

Er wäre so gern Schriftsteller gewesen, nicht Dichter, sondern richtiger Schriftsteller, hart, schnell, böse, oder wie der Klappentext seines Romans „Das Ding“ dichtete, „geschrieben von einem jungen Autor, dem man bald die Qualitäten eines John le Carré oder eines Frederick Forsyth zuschreiben wird“. Das war 1978, Franz Josef Wagner war 35, posierte mit offenem Kriegsreporterhemd und langen Haaren, aber seine wahren Qualitäten sollte der junge Autor erst im reiferen Alter offenbaren.