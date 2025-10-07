Franz Josef Wagner, Journalist und langjähriger Kolumnist der Bild-Zeitung, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilt Bild auf ihrer Homepage mit.

Wagner war seit fast 25 Jahren Autor der täglichen Kolumne „Post von Wagner“ bei Bild, wie die Zeitung schreibt. Mit ihm verliere der Verlag Axel Springer „einen seiner kreativsten Köpfe und einen einzigartigen Schreiber“.

Seine tägliche Kolumne hatte einen unverwechselbaren Stil

Geboren wurde Wagner 1943 im heutigen Tschechien. Seine Mutter flüchtete mit ihm und seinem Bruder, der Vater war im Krieg. Wagner wuchs in Regensburg auf. Nach Gelegenheitsjobs in Genf und Paris absolvierte er als junger Mann ein Volontariat bei der Nürnberger Zeitung.

Später arbeitete er als Reporter in München für Bild. Wagner hatte in seinem Berufsleben viele Top-Positionen: Beim Burda-Verlag war er in den 1990ern Chefredakteur der Illustrierten Bunte. Er entwickelte auch die deutsche Ausgabe der Modezeitschrift Elle und die Burda-Zeitschrift Superillu mit. Kurzzeitig leitete er für Burda auch das bald wieder eingestampfte Ost-Boulevardblatt Super!.

Ende der 1990er wurde der Kettenraucher bei Springer Chefredakteur der B.Z. und B.Z. am Sonntag in Berlin. Danach machte der Springer-Verlag ihn zum Kolumnisten. Seine täglichen kurzen Texte hielt er stets im unverwechselbaren Stil: als Brief mit immer wechselnden Adressaten, von Prinzessin Kate bis zum Papst. Die Kolumne schloss stets mit den Worten: „Herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner.“

Im Interview mit der SZ erklärte Wagner 2019 sein Verhältnis zu seinen Texten: „Schämen nützt nichts, geschrieben ist geschrieben. Ich bin kein begeisterter Leser meiner Kolumne. Ich weiß, dass ich an die Grenze gehe. Ich mag dieses auf der Rasierklinge Schreiben.“