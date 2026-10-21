Gewalttätige Ausschreitungen oder friedliche Demonstrationen von Schülern? Die Eindrücke, die journalistische Medien und Social-Media-Feeds vermitteln, gehen oft weit auseinander. Wir müssen neu lernen, über die Wirklichkeit zu reden.

Hier ist die Schilderung eines vollen Oktoberwochenendes im Leben einer Instagram-Nutzerin (im Wochendurchschnitt 20 Stunden Bildschirmzeit nur für diese App): Fahrten zum Baumarkt, zum Supermarkt, Hausarbeiten, am Laptop ein paar vorbereitende Erledigungen für die kommende Arbeitswoche. Und zwischendurch, ein paar Minuten nur, hinlegen und scrollen.