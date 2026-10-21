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Social MediaMein Algorithmus verordnet mir Ruhe

Lesezeit: 5 Min.

Protestierende Schüler auf Barrikaden in Paris mit Smartphone.
Protestierende Schüler auf Barrikaden in Paris mit Smartphone.
Teresa Suarez/AP Photo/Teresa Suarez

Gewalttätige Ausschreitungen oder friedliche Demonstrationen von Schülern? Die Eindrücke, die journalistische Medien und Social-Media-Feeds vermitteln, gehen oft weit auseinander. Wir müssen neu lernen, über die Wirklichkeit zu reden.

Von Aurelie von Blazekovic

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