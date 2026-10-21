Hier ist die Schilderung eines vollen Oktoberwochenendes im Leben einer Instagram-Nutzerin (im Wochendurchschnitt 20 Stunden Bildschirmzeit nur für diese App): Fahrten zum Baumarkt, zum Supermarkt, Hausarbeiten, am Laptop ein paar vorbereitende Erledigungen für die kommende Arbeitswoche. Und zwischendurch, ein paar Minuten nur, hinlegen und scrollen.
Social MediaMein Algorithmus verordnet mir Ruhe
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Gewalttätige Ausschreitungen oder friedliche Demonstrationen von Schülern? Die Eindrücke, die journalistische Medien und Social-Media-Feeds vermitteln, gehen oft weit auseinander. Wir müssen neu lernen, über die Wirklichkeit zu reden.
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