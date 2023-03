Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel, der Bestseller-Autor Frank Schätzing und der Journalist Robin Alexander (v.l.n.r.) am Montagabend bei "Hart aber fair".

Frank Schätzing fordert im TV-Talk bei Louis Klamroth mehr Optimismus für die Öko-Wende. Doch legt die Runde vor allem ein Dilemma offen: Was nützen die tollsten Ziele, wenn man keinen Plan hat?

Von Cornelius Pollmer

In einem kurzen Vorspiel dieser Ausgabe von "Hart aber fair" fragt Moderator Louis Klamroth seinen Gast Frank Schätzing, wo die Bundesrepublik Deutschland in Sachen Klimaschutz stehe, knapp zwei Jahrzehnte nach Erscheinen von dessen Weltbestseller "Der Schwarm". Sagen wir mal so, sagt darauf Schätzing, "der Komapatient Deutschland ist nach Jahren des Dahindämmerns wieder ansprechbar und erkennt seine Umgebung".