Gastbeitrag von Frank Plasberg

"In einer Zeit wie der heutigen kann man niemandem mehr raten, Journalist zu werden" - diesen Satz habe ich schriftlich bekommen, und zwar von einem Chefredakteur, im Jahre 1975, ich war 18 Jahre alt. Damals gab es vor allem in Nordrhein-Westfalen so etwas wie eine erste Pressekrise. Der Rat, nicht Journalist zu werden, stand in einem von vielen Absageschreiben. Mein Vater hat diese Briefe natürlich auch gelesen, und sie waren Wasser auf seine Mühlen. "So hör' doch auf diese Leute", hat er gesagt, "die kennen sich doch aus!"