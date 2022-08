Bei ihrer politischen Berichterstattung als Chefreporterin Politik kann Franca Lehfeldt sehr viel falsch und eigentlich kaum etwas richtig machen. Und das liegt nicht an ihren Fähigkeiten.

Von Kathrin Müller-Lancé

Wie schön, könnte man meinen, Christian Lindner und seine Inzwischen-Ehefrau Franca Lehfeldt vereint auf einem Vorschaubild auf Youtube. Nur handelt es sich bei dem Video dahinter vom 22. Juni 2022 nicht um einen Mitschnitt ihrer Promi-Hochzeit auf Sylt, sondern um ein Nachrichtenvideo des Fernsehsenders "Welt". Christian Lindner hebt mahnend den Finger, Franca Lehfeldt hält ein Mikrofon mit "Welt"-Aufschrift in den Händen. Sie ist zu der Zeit nicht nur Lindners Bald-Ehefrau, sondern auch Reporterin des Nachrichtensenders. Und berichtet als solche auch über Bundespolitik. "HARTE ZEITEN stehen bevor: LINDNER stimmt auf Entbehrungen ein", lautet der Titel des Videos. Darin erklärt Franca Lehfeldt dann auch gleich, was der Finanzminister (und ihr damals noch Verlobter) Lindner darunter versteht: "Zunächst einmal meint Entbehrungen konkret in diesem Fall noch mal steigende Preise, ganz richtig bezogen eben auf das Thema Energiekosten."