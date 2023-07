Von Aurelie von Blazekovic

Manchmal fügen sich die Dinge so stimmig, dass man vor ihnen steht und denkt: Ja, natürlich! Natürlich ist es Fran Drescher, die Schauspielerin, deren Markenzeichen immer schon ihre laute Stimme war, die nun den historischen Schauspielerstreik in den USA anführt. Drescher, bekannt aus der Neunzigerjahre-Sitcom Die Nanny, steht an der Spitze des Arbeitskampfes. Am Donnerstag begründete sie in einer emotionalen Rede, warum sie 160 000 Schauspieler in den Ausstand und damit Hollywood auf absehbare Zeit in den Stillstand zwingt.