Von Christian Zaschke, New York

Einen solchen Tag hat es in den amerikanischen Medien lange nicht gegeben. Erst verkündete Fox News am Montagmittag, dass man sich von Moderator Tucker Carlson getrennt habe. Carlsons allabendliche Sendung ist die erfolgreichste des Senders, sie hatte bis zu 4,5 Millionen Zuschauer. Wenige Minuten, nachdem diese Nachricht über die Ticker gelaufen war, verkündete CNN, man habe Moderator Don Lemon vor die Tür gesetzt. Carlson und Lemon sind zwei der bekanntesten Gesichter des US-Fernsehens. Übertragen auf Deutschland ist das so, als wären Anne Will und Marietta Slomka binnen Minuten gefeuert worden.