Auf Fox News zeigen sich präpotente Jünglinge, die an der Seite von Elon Musk gerade versuchen, den US-Staatsapparat abzuwickeln. Auch ein besonders Trump-gläubiger 19-Jähriger stellt sich vor – und erklärt seinen Spitznamen.

Von Peter Burghardt

Seit gut drei Monaten zertrümmert in den USA eine Jugendgruppe den Staat, angeführt vom reichsten Menschen der Welt. Wer sehen mag, was das für Leute sind, der kann sich die Auszüge aus dieser Sendung von Fox News anschauen. Zur Primetime mit Moderator Jesse Watters, einem besonders radikalen Vertreter von Donald Trumps Haussender, saßen sie kürzlich mit ihren Krawatten am Besprechungstisch. Da waren außer dem Stichwortgeber Watters und dem Boss Elon Musk diese jungen Männer, darunter Big Balls.