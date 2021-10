Der Aquapark am Stadtrand von Veles in Nordmadzedonien - zumindest in Jonas Bendiksens Version. Alle Menschen sind von ihm erschaffen, gemerkt hat das niemand.

Interview von Niklas Elsenbruch

Im Regal hinter Jonas Bendiksen steht bei der Videoschalte in seinem Zimmer ein Buch mit dem fett gedruckten Titel "Provoke". Zufall? Für Aufsehen sorgt der norwegische Fotograf jedenfalls mit seinem Band "The Book of Veles". Im September präsentierte Bendiksen die Bildstudie der nordmazedonischen Kleinstadt auf dem "Visa pour l'image", dem wichtigsten Festival für Fotojournalismus - und gab nachträglich bekannt, dass sämtliche Menschen darin von ihm am Computer geschaffene Avatare sind. Weder die Kommission des Festivals noch dessen Teilnehmer hatten dies bemerkt. Pikantes Detail: Veles selbst avancierte um die US-Wahl 2016 zu einem Zentrum der Verbreitung von Fake News zugunsten Donald Trumps.