Kommentar von Dunja Ramadan

Live-Schalten, 24-Stunden-Updates, Newsticker: Medien in aller Welt berichten nonstop über den russischen Krieg in der Ukraine. Doch der Ton, wie über das Schicksal der Menschen dort gesprochen wird, der ist von Weltregion zu Weltregion sehr, sehr unterschiedlich. In arabischen Medien werden Parallelen zur russischen Aggression gezogen: Da ein syrischer Vater, der sich von seiner Familie verabschiedet, dort ein ukrainischer Vater, der sich von seiner Familie verabschiedet. Und all die Liebenden auf beiden Seiten, deren Pläne für die Zukunft auf einmal durchkreuzt werden. Die Botschaft dahinter: Wir kennen euren Schmerz. Russland hält bis heute die Fäden Syriens in der Hand. In den sozialen Netzwerken erinnern Menschen an die Kriege in der Region, an Syrien, Afghanistan, Jemen, Irak.