Nun hatte Florian Schroeder in der vorerst letzten Ausgabe seiner neuen ZDF-Show „Journal Deluxe“ immerhin einen der Wunschgesprächspartner zu Gast, die er im internen Sendungskonzept vorher beispielhaft aufgelistet hatte. Nicht Alice Weidel, Gabriele Krone-Schmalz, Jette Nietzard oder gar Peter Thiel, nur Ulf Poschardt, ehemaliger Welt-Chefredakteur und jetzt bei Axel Springer der festangestellteste „freie“ Journalist des Landes.
ComedyBitte lacht doch jetzt mal
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Witze über Linke, die Gen Z oder Matcha Latte: Den vier Folgen von Florian Schroeders „Journal Deluxe“ fehlte jeder wirklich herausfordernde Gedanke, an dem man sich hätte reiben können. Die Frage ist: Wie geht das weiter?
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