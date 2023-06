Missbrauch in der Filmbranche:Mal ganz im Vertrauen

Missbrauch in der Filmbranche

Die Filmbranche diskutiert in München, wie man Sets zu sicheren Orten machen kann. Leute feuern, die Grenzen überschreiten? Wäre eine Idee.

Von Philipp Bovermann

Gefühle der Ohnmacht haben wohl jeden zeitweise befallen, der sich ernsthaft mit der Frage beschäftigt hat, wie das geht: "die Strukturen" zu ändern. Irgendwo wird Macht missbraucht, die Machtmissbrauchenden wiederum haben andere Mächtige im Hintergrund, die sie gewähren ließen - und dann treffen sich diese Mächtigen in einem Raum, sagen nette Sachen, wirken ernsthaft bemüht und machen zergrübelte Gesichter. Zum Beispiel am Freitagnachmittag am Rande des Filmfests München.