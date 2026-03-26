Filmemacher Alexander Kluge ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in München verstorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie mit.

Kluge gilt als Vordenker des deutschen Autorenkinos. Von ihm stammen unter anderem „Abschied von gestern“, „Deutschland im Herbst“ und „Macht der Gefühle“. Er schuf aber nicht nur Filme, sondern war auch als Medienpolitiker, Schriftsteller, Sozialphilosoph und Medientheoretiker bekannt. Sein Gesamtwerk wurde von Kritikern als „multimediales Netzwerk“ beschrieben. Als literarisches Meisterwerk gefeiert wurde beispielsweise sein zweibändiges Werk „Chronik der Gefühle“.

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