Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt, doch in den sozialen Medien bilden sie nach wie vor eine unvergleichliche Content-Einheit und verbreiten Lebensweisheiten. Bleibt die Frage: Warum?

„Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann – manche sagen: die Liebe, vielleicht ist da was dran“, dichteten Campino und Fanny van Dannen einst. Und manchmal wird „aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft“, wie die Schauspielerin Veronica Ferres und der Investor Carsten Maschmeyer jüngst in einem gemeinsamen Statement verbreiteten, um der Öffentlichkeit ihre Trennung zu erklären.