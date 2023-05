Von Florian Kaindl

Traffic - Die Macht des Kartells

Thriller, WDR, Samstag, 23.10 Uhr

Der Drogenkrieg in den USA ist ein Dauerbrenner, der Stoff geht einem im Wortsinn nie aus. Man kennt die Strukturen der Kartelle mittlerweile fast genauso gut wie die Folgen des Gifts für Politik und Gesellschaft. Das meiste darüber weiß man aus dem unverändert gültigen Standardwerk, das der Regiepionier Steven Soderbergh vor 23 Jahren hingelegt hat. Die grobkörnigen Bilder machten das dreckige Business im Grenzland zwischen Kalifornien und Mexiko erstmals spürbar. So war es nur folgerichtig, dass der Film 2001 vier Oscars erhielt. Keiner davon ging an Michael Douglas, obwohl er glänzte als befangener Richter, der seine Tochter von den Drogen wegholen will. Den Preis für die beste Nebenrolle räumte der Newcomer Benicio del Toro ab: als ehrlicher Cop, der sein Leben riskiert für einen kleinen Sieg.

Der Marshal

Western, 3sat, Sonntag, 22.20 Uhr

Eine in jeder Hinsicht passende Altersrolle für John Wayne: Die junge Mattie bittet ihn als abgehalfterten Marshal Rooster Cogburn um Hilfe bei der Jagd auf den Mörder ihres Vaters. Er willigt ein, nennt sie fürsorglich "Schwesterchen" und steht ihr mit seiner ganzen Lebenserfahrung als Raubein zur Seite. Law-and-Order-Typen hat John Wayne immer gespielt, ob in den Klassikern von Howard Hawks und John Ford oder eben in diesem Spätwestern von Henry Hathaway 1969. Seine Figuren waren dabei durchaus komplex, nie eindimensional und sahen ihre inneren Werte auf die Probe gestellt. Im Fall des Marshals kommt noch ein ausgeprägter Mut zur Hässlichkeit dazu: Cogburn trägt Augenklappe und hat ein Alkoholproblem. Einmal fällt er sogar vom Pferd. So etwas belohnt Hollywood gern mal mit einem Oscar, und so kam es dann auch: 1970, Waynes einziger.

Million Dollar Baby

Drama, Sixx, Sonntag, 22.40 Uhr

Anfang der Nullerjahre hatte Clint Eastwood einen Lauf. Alles, was er filmisch anpackte, wurde zu Gold. Das selbstironische Alterswerk Space Cowboys (2000), der Thriller Mystic River (2003) über Schuld in einem toxischen Milieu - und natürlich diese Ballade von einer unbeugsamen Kämpferin (2004). Daran hat das Drehbuch von Paul Haggis seinen Anteil, vor allem aber die Präsenz von Hilary Swank in einer reinen Männerdomäne. Der Boxfilm kannte bis zu diesem Zeitpunkt keine weibliche Heldin. Wie sich die Fighterin Maggie, angeleitet von ihrem mürrischen Trainer (Eastwood), den Weg in den Ring bahnt, ist sehenswert, begleitet vom lakonischen Humor zwischen Mentor und Schützling. Wenn sie ihr Ziel erreicht hat, ist dafür kein Platz mehr. Dafür stellt Eastwood dann ein paar grundsätzliche Fragen zu Leben und Tod.

Die große Versuchung - Lügen, bis der Arzt kommt

Komödie, Servus TV, Samstag, 20.15 Uhr

Not macht erfinderisch, vor allem wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Das neufundländische Dorf Tickle Head braucht dringend eine Chemiefabrik zum wirtschaftlichen Überleben. Der Fischfang allein reicht nicht mehr. Dazu muss unbedingt ein Arzt auf die Insel, das fordern die Investoren. Als ein solcher greifbar erscheint, legen sich die Dorfbewohner mächtig ins Zeug, kurz: Sie machen dem Doktor in spe ganz schön was vor, damit er nur ja sesshaft wird. Die Komödie von Don McKellar aus dem Jahr 2013 hat ein französisches Vorbild und beschwört den Mythos vom "Wir gegen die": den Zusammenhalt einer verschworenen Gemeinschaft gegen Dritte. Treibende Kraft, auch was den Einsatz halblegaler Mittel angeht, ist ein von Brendan Gleeson gespielter alter Griesgram.