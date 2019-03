12. März 2019, 18:29 Uhr Fernsehfilm Verknallt in Mamas Freundin

Die ARD versucht sich beim Thema "Lesbisches Paar mit Kinderwunsch" an einer Komödie mit Flachlegehumor.

Von Aurelie von Blazekovic

Jan soll als Samenspender für seine lesbische Mutter und ihre Freundin herhalten. Und er will mitmachen, weil er sich erhofft, mit der Freundin schlafen zu dürfen. Wie kann man eine Geschichte aufwerten, die so plump nach dem Motto "Heutzutage ist ja alles möglich" konstruiert ist und dann auch noch derbe dahingewitzelt wird? Vielleicht mit französischer Literatur, haben sich die Macher von Die Freundin meiner Mutter wohl gedacht. Für den intellektueller Touch muss also der arme Marcel Proust herhalten.

Der begleitet Jan (Max Riemelt), Sohn zweier Schriftsteller, nämlich schon sein Leben lang. Als Kind bezirzte er mit Proust sein französisches Au-pair-Mädchen, das er dann aber beim Oralverkehr mit seiner Mutter erwischte. Die sexuelle Konkurrenz mit der Mutter (Katja Flint) setzt sich in sein Erwachsenenalter fort. Jan, jetzt tollpatschig süßer Single-Typ, düst mit seiner Vespa durch Hamburg, führt einen Buchladen und lebt mit seiner besten Freundin, Stand-up-Komikerin Hannah (Jasna Fritzi Bauer), in einer Altbau-WG (Achtung, da geht was, macht der Film von Anfang an unmissverständlich klar).

Eines Tages schneit also eine Frau zum Flirten in seinen Laden, sie hat schulterlange braune Haare, sie trägt eine Brille, eindeutig eine Intellektuelle. "Alle reden vom transmedialen Erzählen und irgendwelchen Apps", flüstert sie Jan zu. Auch wenn Rosalie (Antje Traue) eigentlich die Partnerin von Jans Mutter ist, schmeißen sich die beiden Bücherwürmer von nun an sehr romantisch Proust-Zitate um die Ohren.

"Ein jeder nennt die Gedanken klar, die den gleichen Grad der Konfusion haben wie seine eigenen", ist so eines. Mit dem Grad der Konfusion in Die Freundin meiner Mutter ist allerdings schwer mitzuhalten. Jan stimmt der Samenspenderidee nach kurzer Entrüstung zu, irgendwie wohl, weil er in Rosalie verliebt ist. Deshalb glaubt er auch, dass er die eindeutig lesbische Rosalie in ihrer sexuellen Orientierung umstimmen kann, sie durch den Kontakt mit einem Penis vielleicht bekehrt. Die flapsige Absurdität, die den Film durchzieht, lässt einen kurz befürchten, dass es tatsächlich so weit kommen könnte.

Regisseur Mark Monheim will "mit einem Augenzwinkern die Genderdebatte auf die Spitze treiben", sagt er. Vermutlich ist das Ergebnis für den fragwürdigen Ansatz, eine Geschichte um eine Debatte herum zu konstruieren, dann ganz in Ordnung.

Dann und wann gibt es ja charmante Augenblicke. Wenn sich ein Mensch mal verhält, wie Menschen sich normalerweise verhalten, ohne dass irgendwer eine Debatte auf die Spitze treiben möchte. Als Jan nicht versteht, dass Hannah in ihn verliebt ist und sie beleidigt einen anderen küsst, zum Beispiel. Lichte Momente in einer überdrehten romantischen Komödie, die mit ihrem Flachlegehumor ein wenig an die deutschen Teenie-Filme der frühen 2000er erinnert. In Mädchen, Mädchen hat Max Riemelt damals auch schon mitgespielt, nur Proust musste er nicht ständig zitieren.

Die Freundin meiner Mutter, Das Erste, 20.15 Uhr.