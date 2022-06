Wozu verwendet man in einem bayerischen Dorf einen Taucheranzug? Auch darum geht es in Oliver Hirschbiegels Episode (im Bild Katharina Hauter) der Schirach-Anthologie.

Von Susan Vahabzadeh

Manche Dinge zwischen Himmel und Erde sind unergründlich, und wie genau eine fiese Mutter und eine Schwäche für getragene Unterwäsche mit einer ausgewachsenen Asphyxiophilie zusammenhängen, weiß auch Ferdinand von Schirach nicht. Aber der Fall, den er in Der Taucher aufrollt, ist jedenfalls einigermaßen schräg: Eine spröde wirkende Dame geht in einem bayerischen Dorf zum Ostergottesdienst, in der Nacht darauf holt sie den Arzt, weil ihr Mann tot im Bett liegt. Der Arzt alarmiert die Polizei, denn der Mann ist mit einem Seil erdrosselt worden. Wie genau er aus dem Leben schied, darüber möchte die Dame aber nicht reden. Davon handelt diejenige Episode der RTL-Reihe Strafe, die Oliver Hirschbiegel inszeniert hat, der nach seinem Hitler-Film Der Untergang sogar nach Hollywood geholt worden war.

Sechs Filmemacher und Filmemacherinnen haben für diese Anthologie Schirach-Geschichten verfilmt, außer Hirschbiegel noch David Wnendt, Helene Hegemann, Hüseyin Tabak, Mia Spengler und Patrick Vollrath, der in seinem Film Olli Dittrich dabei zusieht, wie er langsam ausrastet, als ihm jemand sein Seegrundstück verbaut. Vor inzwischen fast anderthalb Jahrzehnten eroberte Ferdinand von Schirach erst die Buchläden, dann die Bildschirme und Theaterbühnen mit Schätzen aus seiner Erfahrung als Strafverteidiger. Zumindest am Anfang seiner zweiten Karriere beschrieb er recht nüchtern Fälle, die ihm in der eigenen Kanzlei begegnet sind - abgeändert und mit zunehmendem Ruhm wohl auch zunehmend fiktionalisiert. Am Ende von der Story mit dem Taucheranzug steht jedenfalls eine Auflösung, die so zwar passiert sein könnte, aber das wüsste dann auch ein Anwalt nicht sicher.

Detailansicht öffnen Ferdinand von Schirach. (Foto: imago images / Future Image)

Schirach hat auch mit speziellen juristischen Großprojekten von sich Reden gemacht - mal mit einer groß angelegten Publikumsabstimmung plus Film zu Terrorismus, dann mit einem ähnlichen Projekt zur Sterbehilfe, zuletzt mit einem Satz neuer Grundrechte fürs digitale Zeitalter, von denen mehrere gar so ähnlich im Koalitionsvertrag der Ampelregierung Niederschlag fanden. Die Fälle, auf denen die seinen Kurzgeschichten nachempfundenen Reihen basieren (es gab unter anderem ja auch schon Schuld beim ZDF, mit Moritz Bleibtreu als Anwalt), sind natürlich trotzdem Regenbogenpressematerial - aufbereitet für Leute, die es gern etwas weniger sensationslüstern hätten und sich nicht einmal in ihren Albträumen vorstellen können, selbst auf Mörderjagd zu gehen. Einer der traurigen Höhepunkte der insgesamt doch großen Begeisterung für wahre Verbrechen fand im vergangenen Jahr statt, als auf Instagram Scharen von Amateuren versuchten, die Todesumstände der amerikanischen Vloggerin Gabby Petito aufzuklären.

Schirach ist auf der True-Crime-Welle gesurft, bevor sie einen Namen hatte

Gemessen daran sind Schirachs Fälle der reine Feinsinn. Er hat inzwischen eh viel mehr geschrieben als Strafverteidiger-Erfahrungsberichte, sein später verfilmter Roman "Der Fall Collini" (2013) ist ein Stück Rechtsgeschichte, es ging um die Verjährung von Verbrechen während der NS-Zeit, ein international beachtetes Buch. 2020 veröffentlichte er philosophische Gespräche mit seinem Anwaltskollegen Alexander Kluge, er schrieb über die eigene Familiengeschichte - sein Großvater Baldur von Schirach war bei den Nürnberger Prozessen zu zwanzig Jahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden.

Detailansicht öffnen Helene Hegemann inszenierte "Subotnik" mit Anca Mircea und Cosmina Stratan. (Foto: Luis Zeno Kuhn/RTL / Moovie /tnik)

Strafe aber, als Buch 2018 erschienen, ist halt einfach True Crime. Man könnte sagen: Schirach ist auf der True-Crime-Welle gesurft, bevor sie einen Namen hatte, und auf seine eigene, sehr rechtspezifische Art - das hat ihn berühmt gemacht. Die Urahnen all der Podcasts und Fernsehreihen, die sich mit wahren Verbrechen befassen, mögen Truman Capotes "Kaltblütig" und "Aktenzeichen XY ungelöst" sein - es bleibt trotzdem Schirachs Besonderheit, dass er sich weniger mit dem Verbrechen selbst und mehr mit seiner Ahndung befasst und all die moralischen Nöte zeigt, die das mit sich bringt. So ist er zu so einer Art Jurist der Nation geworden. Manche der Geschichten in Strafe verdeutlichen tatsächlich Prinzipien des Rechtsstaats: In Mia Spenglers Episode geht es um Die Schöffin, die bei ihrem ersten Auftritt vor Gericht zu emotional reagiert und damit eine Lawine von Ereignissen auslöst, die ihren Seelenfrieden unter sich begräbt. In Helene Hegemanns Subotnik wird eine junge Anwältin mit einem Grundsatz konfrontiert, den sie in der Theorie sehr wohl versteht, aber in der Praxis kaum aushält: Auch ein brutaler Vergewaltiger hat einen Anspruch auf Verteidigung. Andere Episoden bleiben dann eher im Regenbogensumpf stecken, die Story mit dem Taucheranzug beispielsweise hat mit Juristerei nur insofern zu tun, als dass auch in ihr ein Gerichtssaal vorkommt.

Warum wir uns True-Crime-Serien trotzdem anschauen? Vielleicht helfen sie uns, unsere Ängste zu meistern. Wir schauen in menschliche Abgründe, aus sicherem Abstand.

Strafe, sechs Filme: Die Schöffin, Ein hellblauer Tag, Das Seehaus, Der Taucher, Der Dorn, Subotnik ab 28. Juni bei RTL + abrufbar. Premiere am 27. Juni beim Filmfest München.

