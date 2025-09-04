Zum Hauptinhalt springen

Ferdinand von Schirach bei Markus LanzEin verdammt guter Talkshowgast

Lesezeit: 3 Min.

Ferdinand von Schirach am 3.9.25 zu Gast bei Markus Lanz.
Ferdinand von Schirach am 3.9.25 zu Gast bei Markus Lanz. (Foto: Cornelia Lehmann, ZDF)

Egal, wie sehr man gewillt ist, Ferdinand von Schirach eitel und nervig zu finden: Er ist der beste Gast bei Markus Lanz seit Ewigkeiten. Alle Anwesenden sind begeistert – vor und hinter dem Bildschirm.

Von Bernhard Heckler

Nicht vielen ist noch das Privileg beschieden, bei Markus Lanz Werbung für ein neues Buch machen zu dürfen. Eigentlich gibt es diese Art des Gästebookings seit Jahren nicht mehr. Nur noch für Ferdinand von Schirach macht Lanz eine Ausnahme. Vielleicht, weil sein neuer Kurzgeschichtenband „Der stille Freund“ nur auf dem zweiten Platz der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist. Das ist für Schirachverhältnisse ein krachender Fehlstart. Aber Schirach ist nicht nur Schriftsteller (und Dramaturg, und Schauspieler), sondern auch ein herausragender Jurist, und heute auch in dieser Rolle eingeladen, so können alle Beteiligten das gut rechtfertigen.

Zur SZ-Startseite

Ferdinand von Schirach
:Das gemischteste Buch des Jahres

Von der brillanten Miniatur bis zum verunglückten Essay ist alles dabei: In seinem neuen Buch „Der stille Freund" steht dem besten deutschen Krimiautor Ferdinand von Schirach manchmal der eigene Wille zur Intellektualität im Weg.

SZ PlusVon Bernhard Heckler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite