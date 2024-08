Ein Wintersportler auf Sommerfrische: Felix Neureuther wird in der ARD zum „Sportstudio“-Allrounder. Doch vor allem zum Botschafter einer großen Mission: Olympia in Deutschland.

Von Johannes Korsche

Kurze Schrecksekunde in der ARD, als auf einmal der ehemalige Skifahrer Felix Neureuther als – ja, was eigentlich? – Experte im Pariser ARD-Team vorgestellt wurde: Ist es um das Klima inzwischen so schlecht bestellt, dass Beachvolleyball und Dressurreiten winterolympisch geworden sind? Kann ja alles sein in der aktuellen Sportwelt, in der im Gegenzug Fußball-Weltmeisterschaften im Winter ausgetragen werden. Dass der schwitzende Zuschauer nicht der Einzige war, der sich kurz gewundert hat, zeigt schon ein Beitrag, den Neureuther selbst zu Beginn der Spiele gebastelt hat.