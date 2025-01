Von Aurelie von Blazekovic

Die ARD mag es selbst nicht glauben, aber die Erwartungen an sie sind hoch. Die vergangenen Wochen zeigten am Beispiel der Moderation der Kultursendung Titel, Thesen, Temperamente (die seither plötzlich als wichtigste im Land gilt, dabei ist sie nur eine der sehr, sehr wenigen): Dort, wo die ARD selbst ihre Ansprüche herunterreguliert, weil sie glaubt, in einer jüngeren, digitaleren Zielgruppe seien die eh nicht so hoch, führt das zu Problemen. Zunächst: Wer ist jung? Sind Menschen über 50 besessen von den Hauptnachrichten um 20 Uhr und haben noch keinen Internetanschluss? Dann: Auch jüngere Menschen zahlen ihren Rundfunkbeitrag, sie tun das in der Annahme, dass damit ein Programm bezahlt wird, das der private Medienmarkt nicht bieten kann. Deshalb gibt es die Öffentlich-Rechtlichen seit bald 80 Jahren, weil die deutsche Geschichte zeigt, dass es ganz gut ist, ein paar Sender zu haben, die sich weder politischen Befehlen noch den reinen Prinzipien des Kapitalismus beugen müssen. Sender, die nichts als mehr Zuschauer, mehr Quote, mehr Klicks suchen und inhaltliche Bedenken beiseiteschieben, brauchen keine öffentliche Finanzierung.