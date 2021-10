Aus Sonntagszeitungen werden gerade Samstagszeitungen, aus Samstagsausgaben Wochenzeitungen light: "Welt", "FAZ" und "taz" verändern ihre Wochenendausgaben. Was das für Redaktionen und Leserschaft bedeutet.

Von Aurelie von Blazekovic

In der Pandemie haben Wochentage ihre Bedeutung sowieso schon verloren. Was mal das Versprechen des Samstagabends war - einfach daheim bleiben - , unterschied sich nicht mehr vom Dienstag, überhaupt: Jogginghoseneinerlei. Nur konsequent vielleicht, dass in den vergangenen Monaten auch der Zeitungsmarkt die Bedeutung von Wochentagen abgeschafft hat. Auf seine Weise. Aus Sonntagszeitungen werden gerade Samstagszeitungen, aus Samstagsausgaben Wochenzeitungen light.