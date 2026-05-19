Als Trendscout betätigte sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) im vorigen Oktober. Da spürte sie – mit viel Sympathie und Zeilenbedarf – dem Geheimnis der Buchklubs nach. Ihre Erkenntnis: Die Deutschen lesen zwar weniger, dafür aber immer öfter zusammen mit anderen, zum Beispiel bei privaten Lesekreisen in wechselnden Wohnungen oder in digitalen Communitys.