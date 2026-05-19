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BuchbrancheWer profitiert hier von wem?

Lesezeit: 8 Min.

Bei dem neuen Buchklub mit Thalia gehe es für die FAZ nicht um kommerzielle Ziele, erklärt eine Sprecherin. Im Mittelpunkt stünde die Förderung des Lesens.
Bei dem neuen Buchklub mit Thalia gehe es für die FAZ nicht um kommerzielle Ziele, erklärt eine Sprecherin. Im Mittelpunkt stünde die Förderung des Lesens. IMAGO/Oleksandr Latkun

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und die FAS haben einen Buchklub gegründet – in Kooperation mit dem Buchhandelsriesen Thalia. Berührt so eine Allianz die Unabhängigkeit der Literaturkritik?

Von Hans-Jürgen Jakobs

Als Trendscout betätigte sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) im vorigen Oktober. Da spürte sie – mit viel Sympathie und Zeilenbedarf – dem Geheimnis der Buchklubs nach. Ihre Erkenntnis: Die Deutschen lesen zwar weniger, dafür aber immer öfter zusammen mit anderen, zum Beispiel bei privaten Lesekreisen in wechselnden Wohnungen oder in digitalen Communitys.

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