Als Trendscout betätigte sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) im vorigen Oktober. Da spürte sie – mit viel Sympathie und Zeilenbedarf – dem Geheimnis der Buchklubs nach. Ihre Erkenntnis: Die Deutschen lesen zwar weniger, dafür aber immer öfter zusammen mit anderen, zum Beispiel bei privaten Lesekreisen in wechselnden Wohnungen oder in digitalen Communitys.
BuchbrancheWer profitiert hier von wem?
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Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und die FAS haben einen Buchklub gegründet – in Kooperation mit dem Buchhandelsriesen Thalia. Berührt so eine Allianz die Unabhängigkeit der Literaturkritik?
Von Hans-Jürgen Jakobs
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