Facebooks Mutterfirma "Meta" will die "News"-Funktion abschaffen. Was dann passiert? Mal gucken.

Von Andrian Kreye

Am Dienstag verkündete Facebooks Mutterfirma Meta, dass man von Dezember an in Deutschland, Frankreich und Großbritannien die "News"-Funktion abschaffen werde. Zugegeben, die Maßnahme ist eine sehr kleine Geste. Der Reiter für die "relevanten Nachrichten" ist der zwanzigste von 21 solcher Unterkategorien, die man auch nur sieht, wenn man das Menü rechts oben aufklappt. Das tun nur die wenigsten. Wer Social Media konsumiert, klickt in den allermeisten Fällen auf den großen Strom der Startseite und selten weiter.